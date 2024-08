Momento MT |Do R7

João Guilherme Declara Seu Amor em Aniversário de Bruna Marquezine A primeira declaração pública veio aí! Neste domingo (04), João Guilherme usou as redes sociais para celebrar o aniversário de...

A primeira declaração pública veio aí! Neste domingo (04), João Guilherme usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 29 anos de Bruna Marquezine. Nos Stories do seu perfil oficial do Instagram, o ator publicou um vídeo beijando a atriz e fez uma declaração de amor para ela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.