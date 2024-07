Jogos Escolares 2024: Abertura com Acrobacias e Emoção em Lucas do Rio Verde Teve início nesta quinta-feira, 25, os Jogos Escolares Mato-grossenses – edição 2024, com a participação de 1200 pessoas, entre...

Teve início nesta quinta-feira, 25, os Jogos Escolares Mato-grossenses – edição 2024, com a participação de 1200 pessoas, entre estudantes e delegações de 42 cidades do estado. Lucas do Rio Verde recebeu os competidores com um show de manobras no céu, realizada pelo piloto Agnaldo Marcos da Silva.

