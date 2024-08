Jojo Todynho: A Força e a Sensibilidade em um Novo Dia Na manhã desta terça-feira (13), Jojo Todynho compartilhou via Stories de seu Instagram, novos conteúdos exibindo sua produção... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 13h38 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jojo Todynho

Na manhã desta terça-feira (13), Jojo Todynho compartilhou via Stories de seu Instagram, novos conteúdos exibindo sua produção do dia. A cantora, que passou por cirurgias plásticas no fim de julho, expressou sua animação e vulnerabilidade ao afirmar: “Sou forte, mas sou sensível. Estou chorando… que notícia boa! Deus é muito fiel na minha vida”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• PF apura suspeita de corrupção no Tribunal de Justiça do Maranhão

• Chorando, Jojo Todynho inicia dia animada e reflete; ‘Sou forte, mas sou sensível!’

• Bombeiros atendem idoso que caiu de telhado de 2,5 metros de altura