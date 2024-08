Jojo Todynho Brilha com Novo Visual Após Cirurgia Jojo Todynho mostrou pela primeira vez a cintura sem a cinta após se submeter a uma abdominoplastia. A cantora publicou um vídeo... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 15h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h32 ) ‌



Jojo Todynho — Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho mostrou pela primeira vez a cintura sem a cinta após se submeter a uma abdominoplastia. A cantora publicou um vídeo em estilo boomerang em seus stories do Instagram no qual aparece seminua no banheiro, coberta apenas por uma toalha, exibindo o novo shape.

