Jovem é Detido em Operação de Tráfico de Drogas Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico ilícito de drogas na madrugada desta quarta-feira (28.08), no município de Vila Rica.... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h32 )



Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico ilícito de drogas na madrugada desta quarta-feira (28.08), no município de Vila Rica. O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Força Tática do 10º Comando Regional, que apreendeu porções de pasta base de cocaína com ele.

