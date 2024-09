Jovem é presa após esfaquear marido em Cáceres

Momento MT |Do R7

Equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar prenderam, nesta segunda-feira (09.09), uma jovem de 23 anos por tentativa de homicídio contra o marido, de 33 anos, no município de Cáceres. A vítima foi esfaqueada no abdômen e socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

