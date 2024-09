Momento MT |Do R7

Jovem é preso em Barra do Bugres por tentativa de homicídio Policiais militares de Barra do Bugres prenderam em flagrante um jovem de 19 anos por tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (04...

Policiais militares de Barra do Bugres prenderam em flagrante um jovem de 19 anos por tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (04.09), no município. Com o suspeito, identificado como membro de uma facção criminosa, a PM apreendeu um revólver e uma motocicleta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.