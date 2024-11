Jovem talento da capoeira brilha em campeonato mundial Aluno foi destaque na etapa final do Campeonato internacional Volta do Mundo Bambas (VMB8) ao conquistar o primeiro lugar na categoria...

No último final de semana, entre os dias 11 e 12 de outubro, no Arena Hall, em Brasília, o atleta de Sorriso Francisco Lauro Monteiro de Campos (Chico), de 16 anos, do grupo Capoeira Nagô, eliminou seis adversários e ficou campeão na categoria juvenil no maior campeonato de capoeira do mundo, Volta do Mundo Bambas (VMB8).

