Jovem Talento do Karatê Brilha em Campeonato Nacional

Com os treinadores da seleção de MT, senseis Kleyber e Zanca

O jovem karateca Felipe Fonseca, de 11 anos, conquistou duas medalhas de ouro no 35º Campeonato Brasileiro de Karaté-Do Tradicional, realizado entre os dias 8 e 10 de agosto, em Curitiba (PR). Ele é beneficiado com a bolsa atleta infantil do projeto Olimpus, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), desde 2022.

