Juca do Guaraná inicia levantamento de bairros sem asfalto em Cuiabá O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) iniciou o mapeamento dos bairros de Cuiabá que ainda não possuem asfalto. Nesta segunda-feira...

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) iniciou o mapeamento dos bairros de Cuiabá que ainda não possuem asfalto. Nesta segunda-feira (14), a equipe do parlamentar esteve no bairro Parque Atalaia realizando a medição das ruas. Após o levantamento, Juca apresentará as necessidades diretamente ao governador Mauro Mendes (União Brasil).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: