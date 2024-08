Juca Kfouri: Reflexões sobre Futebol e Política em Entrevista Reveladora O programa DR com Demori que vai ao ar nesta terça-feira (6), às 23h, na TV Brasil, entrevista Juca Kfouri. No bate-papo com Leandro... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 09h06 ) ‌



Juca Kfouri na TV Brasil

O programa DR com Demori que vai ao ar nesta terça-feira (6), às 23h, na TV Brasil, entrevista Juca Kfouri. No bate-papo com Leandro Demori, o jornalista esportivo conta que cursou sociologia para mostrar à sociedade da época que o futebol não era fator de alienação e, sim, de mobilização social.

