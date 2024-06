Momento MT |Do R7

Julian Assange: O ativista que desafiou o sistema O ativista Julian Assange, fundador do WikiLeaks, voltou à Austrália nesta quarta-feira (26). Após passar sete anos abrigado na...

O ativista Julian Assange (ao centro) deixou a prisão em Londres após cinco anos

O ativista Julian Assange, fundador do WikiLeaks, voltou à Austrália nesta quarta-feira (26). Após passar sete anos abrigado na embaixada do Equador e cinco anos detido em Londres, o australiano entrou em acordo com o sistema de justiça dos Estados Unidos e encerrou uma batalha judicial que se arrastava por quase 14 anos.

