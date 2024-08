Justiça Autoriza Investigação sobre Campos Neto A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) derrubou uma liminar (decisão provisória) que impedia a continuidade... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 17h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h07 ) ‌



Imagem da Justiça

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) derrubou uma liminar (decisão provisória) que impedia a continuidade de uma investigação na Comissão de Ética da Presidência da República sobre supostas empresas offshore que teriam participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

