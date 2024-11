Justiça determina retorno imediato do atendimento presencial em prefeitura A Justiça acolheu pedido liminar efetuado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e determinou ao Município do Peixoto de... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça acolheu pedido liminar efetuado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e determinou ao Município do Peixoto de Azevedo a suspensão imediata dos efeitos do Decreto Municipal nº 084/2024, que havia suspendido o atendimento presencial na Prefeitura até o dia 31 de dezembro. Atendendo ao pedido do MPMT, a Justiça estabeleceu o prazo de 24 horas para o retorno do atendimento, sob pena de o prefeito Maurício Ferreira de Souza ter que arcar com o pagamento de multa diária pessoal no valor de R$ 1 mil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova selo para identificar cafés produzidos por método artesanal

• Ação do MPMT garante retorno de atendimento presencial em prefeitura

• PF deflagra a 7ª fase da Operação Patronos no combate a corrupção judicial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.