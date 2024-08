Justiça Federal Reconhece Desigualdade de Gênero no Caso Samarco A Justiça Federal reconheceu a ocorrência de graves violações sofridas pelas mulheres no âmbito da reparação dos danos do rompimento... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 18h36 ) ‌



Imagem do Caso Samarco

A Justiça Federal reconheceu a ocorrência de graves violações sofridas pelas mulheres no âmbito da reparação dos danos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, que atingiu dezenas de municípios da bacia do Rio Doce em 2015.

