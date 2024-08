Justiça Intervém e Proíbe Promessas Enganosas de Financiamento

Momento MT |Do R7

A Justiça acolheu pedido liminar do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e determinou à empresa ALTX Assessoria em Negociações Ltda – O Facilitador que se abstenha de veicular propagandas com mensagem de promessas de redução de valor de financiamento em percentual pré-determinado.

