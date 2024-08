Juventude em Foco: Paim Clama por Inclusão Política

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), destacou as demandas apresentadas por jovens durante a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) na semana passada. O encontro, ocorrido no último dia 20, reuniu representantes de instituições nacionais e internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), para discutir o papel dos jovens na formulação de políticas no contexto da cúpula do G20 — em evento que será realizado no Brasil em novembro. Paim, que é o presidente da CDH, lembrou que os participantes solicitaram maior inclusão na definição de políticas públicas e a aprovação do Plano Nacional da Juventude.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.