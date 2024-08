Kamala Harris: A Nova Favorita nas Pesquisas Eleitorais dos EUA As pesquisas eleitorais para a Presidência dos Estados Unidos desta semana apontam a democrata Kamala Harris com poucos pontos... Momento MT|Do R7 24/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 24/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kamala Harris é a candidata do Partido Democrata

As pesquisas eleitorais para a Presidência dos Estados Unidos desta semana apontam a democrata Kamala Harris com poucos pontos a frente do republicano Donald Trump.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Aprosoja-MT Leva Conhecimento Técnico a Primavera do Leste e Impulsiona Produtividade Agrícola

• Polícia Civil esclarece 87,7% de desaparecimentos registrados em Cuiabá e Várzea Grande

• Piauí avança na produção sustentável com Projeto Nordeste Bioenergia