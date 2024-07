Kamala Harris: A possível indicada dos Democratas para substituir Joe Biden A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deve ter seu nome confirmado como candidata à presidência pelo Partido Democrata... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kamala Harris é apontada como possível indicação dos Democratas para substituir Joe Biden nas eleições norte-americanas

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deve ter seu nome confirmado como candidata à presidência pelo Partido Democrata. Atualmente, ela já conta com o apoio de 856 delegados do partido, o que representa um total de 43% do necessário para ser nomeada, de acordo com a Associated Press.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Proposta obriga governo a comunicar pescador sobre mudança em atividade pesqueira

• Mercadante: Estado precisa atuar diante das mudanças climáticas

• Relator espera concluir votação da LDO até segunda quinzena de agosto