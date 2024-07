Kamala Harris: Arrecadação recorde de R$ 450 milhões em 24 horas A campanha de Kamala Harris, antiga candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, arrecadou, em apenas 24 horas, o montante de... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 20h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h34 ) ‌



Kamala Harris é apontada como possível indicação dos Democratas para substituir Joe Biden nas eleições norte-americanas

A campanha de Kamala Harris, antiga candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, arrecadou, em apenas 24 horas, o montante de US$ 81 milhões (cerca de R$ 451 milhões). As doações ocorrem após a desistência do atual presidente do país, Joe Biden, da corrida.

