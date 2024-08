Kamala Harris Supera Trump em Arrecadação de Campanha A campanha de Kamala Harris, pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, arrecadou US$ 310 milhões em... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 15h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h04 ) ‌



Kamala Harris vem conseguindo recuperar as perdas da campanha de Joe Biden

A campanha de Kamala Harris, pré-candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, arrecadou US$ 310 milhões em julho, mais que o dobro dos 138,7 milhões de seu adversário Donald Trump, do Partido Republicano, no mesmo período.

