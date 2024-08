Momento MT |Do R7

Karoline Lima e Cecília: Mãe e Filha Brilham com Estilo Olímpico! Karoline Lima, de 28 anos, e a filha, Cecília, de 2, entraram no clima olímpico e nesta sexta-feira (2), quando o Brasil ganhou...

Karoline Lima, de 28 anos, e a filha, Cecília, de 2, entraram no clima olímpico e nesta sexta-feira (2), quando o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro em Paris, e posaram com um biquíni nas cores da bandeira do Brasil para curtir uma piscina na casa de Léo Pereira, o namorado da influenciadora digital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.