Keir Starmer: O líder do Partido Trabalhista que pode se tornar primeiro-ministro do Reino Unido

Keir Starmer é líder do Partido Trabalhista do Reino Unido

A vitória esmagadora do Partido Trabalhista (centro-esquerda) nas eleições legislativas deve coroar o líder da legenda, Keir Starmer, de 61 anos, como primeiro-ministro do Reino Unido. O resultado, assim, tira o poder do Partido Conservador (centro-direita) após 14 anos e mostra o país "nadando contra" a onda da direita/extrema-direita que toma conta da Europa. Mas, afinal, quem é exatamente Keir Starmer?

