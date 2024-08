Momento MT |Do R7

Larissa Manoela: O Desafio de Ser Sua Própria Chefe Abriu o coração! A atriz Larissa Manoela voltou a falar sobre o rompimento que teve com seus pais e a decisão de tomar as rédeas...

Abriu o coração! A atriz Larissa Manoela voltou a falar sobre o rompimento que teve com seus pais e a decisão de tomar as rédeas de sua própria carreira depois que a polêmica com a família veio à tona, causando o afastamento definitivo dos três.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.