Momento MT |Do R7

Lei garante bilhões para o Rio Grande do Sul após enchentes A Lei 14.962, de 2024, publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União (DOU), transforma a Medida Provisória (MPV) 1.218...

A Lei 14.962, de 2024, publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União (DOU), transforma a Medida Provisória (MPV) 1.218/2024 em legislação permanente, assegurando a liberação de R$ 12,2 bilhões, repassados para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. O estado enfrentou enchentes e tempestades que desalojaram mais de 600 mil pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.