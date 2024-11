Licitação de R$ 4 milhões cancelada após alerta do MP A Prefeitura Municipal de São José do Povo (a 264km de Cuiabá) revogou uma licitação com preço estimado de mais de R$ 4 milhões, por...

A Prefeitura Municipal de São José do Povo (a 264km de Cuiabá) revogou uma licitação com preço estimado de mais de R$ 4 milhões, por recomendação da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis. O Pregão Eletrônico nº 001/2024 foi lançado para “registro de preço para futura e eventual contratação de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma temporária, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal vinculadas a esta administração de São José do Povo”.

