Líderes se reúnem na terça para discutir relatório final do Orçamento de 2025 A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional cancelou a reunião dessa terça-feira (11) que discutiria o relatório final do senador...

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional cancelou a reunião dessa terça-feira (11) que discutiria o relatório final do senador Angelo Coronel (PSD-BA) ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 (PLN 26/24). O colegiado decidiu antes debater o assunto com os líderes partidários. A reunião com os líderes da Comissão de Orçamento está marcada para as 14 horas dessa terça, no plenário 2.

