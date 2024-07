Livros lançados com apoio do Governo de MT chegam às mãos do público em Cuiabá

Mais dois livros de autores mato-grossenses, publicados com recursos do Governo de Mato Grosso, serão lançados nesta semana, em Cuiabá. A obra ‘Se quer que algo tenha fim, não se cale’ será apresentada ao público nesta terça-feira (02.07), às 19h, no Museu da Imagem e do Som. O outro lançamento da semana é ‘Tempos Íntimos’, neste sábado (06.07), às 19h, no Espaço Cultural A Casa do Centro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.