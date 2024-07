Lontra resgatada em bar movimenta Limeira (SP)

Momento MT |Do R7

‌



A+

A-

Lontra resgatada

Na noite desta segunda-feira (15), uma situação incomum chamou a atenção em Limeira. Uma lontra foi descoberta dentro de um bar localizado na Rua Cedro, no bairro Jardim Planalto, se escondendo embaixo do balcão do estabelecimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Presidente de empresa de ônibus suspeita de elo com PCC é preso em SP

• Lontra encontrada em bar mobiliza Bombeiros em Limeira (SP); veja fotos do resgate

• Governo de MT lança edital para apoiar empresas que trabalham com inovação