Lucas do Rio Verde discute orçamento de 2025 em audiência pública

Na tarde de ontem (16), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde apresentou, em audiência pública realizada no Legislativo Municipal, as estimativas orçamentárias para o exercício de 2025 da Lei Orçamentária Anual. A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que fixa as despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano, e é um instrumento de planejamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

