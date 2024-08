Lucas do Rio Verde: O Poder da Agroindústria na Geração de Empregos A expansão contínua da agroindústria em Mato Grosso tem desempenhado um papel crucial na geração de empregos no estado. Um estudo...

A expansão contínua da agroindústria em Mato Grosso tem desempenhado um papel crucial na geração de empregos no estado. Um estudo recente do Observatório da Indústria, vinculado à Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), aponta que dez municípios, entre eles Lucas do Rio Verde, foram responsáveis por mais de 60% das contratações no setor durante os primeiros seis meses de 2024.

