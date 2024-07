Lucas do Rio Verde se destaca como líder na geração de empregos no país

Lucas do Rio Verde continua fazendo das oportunidades uma realidade. No acumulado do ano de 2024, o município alcançou uma posição de destaque nacional no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) como o maior gerador de empregos no país entre as cidades com 81.505 e 91.692 habitantes. Com 10.673 admissões e um saldo positivo de 1.223 no acumulado do ano, a cidade superou outras regiões em criação de vagas, consolidando-se como um modelo de desenvolvimento econômico e social.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.