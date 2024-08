Lucros do FGTS: O que esperar da reunião do Conselho Curador? O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) define, nesta quinta-feira (8), a distribuição do lucro do Fundo... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 08h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h36 ) ‌



O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) define, nesta quinta-feira (8), a distribuição do lucro do Fundo entre os trabalhadores. No ano passado, o FGTS registrou lucro recorde de R$ 23,4 bilhões.

