Maduro anuncia retomada do diálogo com os EUA O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse na segunda-feira que as negociações seriam retomadas em breve com os Estados Unidos...

Alto contraste

A+

A-

Maduro afirmou que Washington iniciou a proposta e que Caracas concordou

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse na segunda-feira que as negociações seriam retomadas em breve com os Estados Unidos, que impuseram sanções paralisantes à indústria petrolífera do país sul-americano, enquanto se prepara para as eleições deste mês.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Instituto Pe. João Peter comunica oficialmente a transição para Fundação La Salle

• PF desarticula grupo responsável por desvios de donativos destinados às vítimas de enchentes no Sul do ES

• Maduro anuncia que irá retomar o diálogo com os Estados Unidos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.