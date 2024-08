Maduro e a Entrega das Atas Eleitorais: Um Passo Polêmico na Justiça Venezuelana As atas eleitorais em posse dos partidos que apoiam o governo da Venezuela foram entregues, nesta sexta-feira (9), ao Tribunal... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maduro entrega atas eleitorais

As atas eleitorais em posse dos partidos que apoiam o governo da Venezuela foram entregues, nesta sexta-feira (9), ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) no âmbito da investigação aberta pela Justiça do país para apurar a eleição presidencial do dia 28 de julho. A informação foi divulgada pelo presidente Nicolás Maduro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Incêndio é controlado em local onde avião caiu, informa PM

• Projeto inclui custo amazônico como critério para programa de alimentação escolar

• Maduro entrega atas eleitorais do seu partido à Justiça da Venezuela