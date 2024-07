Maduro Lança Acusações Contra Elon Musk em Meio a Crise Eleitoral O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse que o país vai criar uma comissão especial com ajuda de assessorias russa e chinesa... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 14h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem de chamada

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse que o país vai criar uma comissão especial com ajuda de assessorias russa e chinesa para avaliar o sistema de cibersegurança do país. As autoridades venezuelanas afirmam que um ataque hacker desestabilizou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no dia da eleição, atrasando o trabalho do órgão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF incinera 3,8 toneladas de drogas na Bahia

• Reforma tributária, isenções fiscais e jogos eletrônicos foram destaques nas votações da Câmara na área econômica

• G7 apela para Venezuela publicar resultados detalhados da votação