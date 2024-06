Mãe é condenada a 34 anos de prisão por crime brutal contra o próprio filho

Alto contraste

Ramira Gomes da Silva foi condenada na sexta-feira (21), no município de Sorriso (a 398 km de Cuiabá), a 34 anos de prisão por homicídio qualificado e por ocultação e destruição de cadáver do próprio filho de apenas quatro meses de idade. O crime ocorreu em maio de 2021 e, segundo o promotor de Justiça que atuou no júri, Luiz Fernando Rossi Pipino, teve grande repercussão e causou indignação em razão da crueldade cometida. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



