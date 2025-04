Mãe e filho são presos em flagrante pela Polícia Militar com 81 porções de drogas Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, apreenderam, na noite desta sexta-feira (11.4), 81 porções de entorpecentes...

Momento MT|Do R7 12/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share