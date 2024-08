Maiara e Lauana Prado: Uma Amizade que Transcende Fronteiras Nesta quarta-feira (07), Maiara, da dupla com Maraisa, usou as redes sociais para celebrar a amizade com Lauana Prado. As duas... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h36 ) ‌



Nesta quarta-feira (07), Maiara, da dupla com Maraisa, usou as redes sociais para celebrar a amizade com Lauana Prado. As duas estão passando férias em Tocantins, curtindo o Rio Araguaia, que também banha os estados de Goiás, Mato Grosso e Pará.

