Maiara Se Emociona em Show ao Lembrar Marília Mendonça Emocionante… Durante show no Festival Sou do Sul Expointer, no Rio Grande do Sul, a cantora Maiara se emocionou ao cantar o hit “... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 13h32 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Emocionante… Durante show no Festival Sou do Sul Expointer, no Rio Grande do Sul, a cantora Maiara se emocionou ao cantar o hit “Quero Você do Jeito que Quiser”, gravada em parceria com a eterna Marília Mendonça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Conselho de Ética aprova perda de mandato do deputado Chiquinho Brazão; caso vai ao Plenário

• Relatora pede cassação de Brazão e cita relação dele com milícias

• Prioridade a criança de colo e pessoa com mais de 80 anos vai à Câmara