Maior Concurso Público da História do Brasil: Mais de 1.000 Candidatos por Vaga!

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 já se destaca como o maior processo seletivo para o serviço público na história do Brasil, com mais de 2,1 milhões de inscritos. Com a oferta de 6.640 vagas, a competição é acirrada, mas é o Bloco Temático 8 que chama a atenção: com 694 mil inscritos, apresenta uma relação de 1.003,7 candidatos por vaga, a maior de todo o certame.

