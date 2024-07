Maíra Cardi Revela Estratégia Inusitada nas Redes Sociais do Marido Em participação no Ticaracaticast, a coach fitness Maíra Cardi falou a respeito das redes sociais do marido, Thiago Nigro, e como...

Em participação no Ticaracaticast, a coach fitness Maíra Cardi falou a respeito das redes sociais do marido, Thiago Nigro, e como tomou a atitude de “silenciar” todas as mulheres que são bonitas para que ele não veja as publicações.

