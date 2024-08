Mais de 3 mil oportunidades de emprego em Mato Grosso!

Momento MT |Do R7

Psicólogo clínico, operador de telemarketing, técnico em segurança do trabalho e zelador são algumas das vagas de emprego divulgadas esta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). No total, foram disponibilizadas 3.317 oportunidades nos 36 postos de atendimento do Sine instalados, em 32 municípios de Mato Grosso.

