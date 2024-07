Mais de 50% dos idosos não tomaram vacina contra Influenza em 42 municípios de MT

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso divulgou nova atualização do ranking do projeto Vacinômetro, contendo os 42 municípios com pior cobertura vacinal entre crianças de até 2 anos e idosos. Dos 11 imunizantes monitorados, a vacina Influenza é a que teve o pior alcance entre o público idoso. Os índices de cobertura entre os municípios que aparecem no ranking variaram de 39,25%, em Itaúba, a 12,56%, em Alto Boa Vista (pior desempenho).

