Mais de 56 mil pessoas já aproveitaram ônibus grátis em Cuiabá Mais de 56 mil pessoas aproveitaram passagem de ônibus gratuita em Cuiabá, no feriado de 1° de maio, Dia do Trabalhador e no domingo... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 56 mil pessoas aproveitaram passagem de ônibus gratuita em Cuiabá, no feriado de 1° de maio, Dia do Trabalhador e no domingo (4). A gratuidade do transporte coletivo é resultado da Lei 7.248 sancionada em 29 de abril, pelo prefeito Abilio Brunini, que garante tarifa zero aos domingos e também nos feriados – mediante decreto. No dia 4, 28.671 pessoas foram beneficiadas, conforme registros da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Os números ultrapassaram em 949 passagens gratuitas que o dia 1º de Maio, quando a Tarifa Zero também foi aplicada. No total, já são 56.393 passagens gratuitas só este mês. Para saber mais sobre essa iniciativa e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar e PJC prendem suspeito de feminicídio em São José do Rio Claro

Inscrições abertas para HackaMT em Tangará da Serra

PRF apreende mais de 28 kg de maconha na BR-070 em Cáceres/MT