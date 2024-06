Mais de 90% dos crimes contra idosos ocorrem no ambiente familiar: um alerta para a sociedade

Alto contraste

Dos 1.534 procedimentos que tramitam atualmente na Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa em Cuiabá, apenas 3% estão relacionados a casos de violência cometidos fora do ambiente familiar. Ao todo, são 817 inquéritos policiais, 437 autos de investigação preliminar e 280 termos circunstanciados de ocorrência. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (26) pelo delegado Marcos Veloso, em entrevista concedida à rádio CBN Cuiabá, como parte da campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa realizada neste mês pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e parceiros.



