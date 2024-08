Maraisa Declara Seu Amor em Vídeo Emocionante com Fernando Mocó Nesta sexta-feira (09), Maraisa usou as redes sociais para declarar todo seu amor ao noivo, Fernando Mocó. Para isso, a dupla de... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sexta-feira (09), Maraisa usou as redes sociais para declarar todo seu amor ao noivo, Fernando Mocó. Para isso, a dupla de Maiara compartilhou no seu perfil oficial do Instagram, o vídeo que o casal fez no Tocantins.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• MC Guimê ganha declaração apaixonada da namorada; ‘Cada pedacinho em mim’

• Após reatar com Fernando Mocó, Maraisa exibe vídeo e se declara; ‘Apaixonada’

• Confira a lista atualizada com nome dos 58 passageiros e 4 tripulantes