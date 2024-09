Momento MT |Do R7

Mato Grosso em chamas: crise ambiental sem precedentes Mato Grosso enfrenta uma das piores crises ambientais de sua história recente. Com cerca de 3 milhões de hectares devastados pelo fogo...

Mato Grosso enfrenta uma das piores crises ambientais de sua história recente. Com cerca de 3 milhões de hectares devastados pelo fogo desde o início do ano, o estado lidera o ranking nacional de focos de incêndio em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Somente em agosto, foram registrados mais de 13,6 mil focos, superando os números acumulados de janeiro a julho. A situação é tão grave que o governo estadual decretou, em 30 de agosto, estado de emergência por 180 dias, em resposta à seca severa e à escalada dos incêndios florestais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.