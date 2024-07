Mato Grosso: Líder na Produção Sustentável de Carne Bovina no Brasil O setor de carne bovina no Brasil atravessa um período de expansão, com resultados expressivos no primeiro semestre de 2024. Mato...

O setor de carne bovina no Brasil atravessa um período de expansão, com resultados expressivos no primeiro semestre de 2024. Mato Grosso, em particular, se destaca como líder na produção de carne bovina sustentável, representando cerca de 14% do total nacional. Conforme relatório do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), o número de abates no estado cresceu 25,86% em comparação ao mesmo período de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.