Mato Grosso: Oportunidades Inexploradas no Setor Florestal

“Mato Grosso é um gigante em termos de oportunidades no setor florestal. Com nossas vastas áreas para receber florestas plantadas, um compromisso firme com a sustentabilidade e uma grande demanda por biomassa, estamos prontos para receber investimentos que contribuam para o crescimento econômico e ambiental do estado,” disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, durante painel do evento Floresta 360º.

